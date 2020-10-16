美國總統川普表示，為了與國會民主黨人就新冠紓困方案達成協議，他願意提高其1.8兆美元的提案，惟這個想法稍後遭到自家陣營的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）潑了冷水。

白宮上周在與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）談判時，提出了規模達1.8兆美元的新一輪新冠紓困振興方案，但佩洛西拒絕接受該提議，並堅持她要求的2.2兆美元法案。在11月3日大選前，這場談判似乎難以達成協議。

川普周四向福斯財經網（Fox Business Network）表示，他已指示財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）提出規模較大的激勵方案，其中包括提供美國勞工更多資金援助。佩洛西與穆努欽周四將再次進行協商。

川普表示：「我們喜歡激勵方案，我們想要激勵方案，而且我們也認為應該要有激勵方案。」不過，川普排除了直接接受佩洛西提案的可能性，他表示：「因為她想要所有好處全拿」。

國會共和黨領導人麥康諾在肯塔基的演說中表示，正在討論提高金額，但幾乎所有參議院共和黨人都支持規模縮減許多的5000億美元援助法案。「我的議員們都認為我們所提出的計畫—高度針對性的5000億美元，是最佳之道」。參議院預計下周表決該法案。

佩洛西發言人Drew Hammill（漢米爾）在推特上表示，周四稍晚穆努欽向佩洛西表示，如果就全面性的方案達成協議，川普將與麥康諾積極參與。

漢米爾並表示，佩洛西與財長討論了一個多小時，雙方人員「將在幾個領域交換意見」。他表示，穆努欽說他將接受民主黨所主張的全國新冠狀病毒檢測計畫內容，而僅作「微幅」修改。

在周四的記者會上，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則迴避了他是否將支持1.8兆美元或甚至加大紓困方案的提問。麥卡錫表示，只要佩洛西參與談判，他就不會期待在大選前達成協議。

(時報資訊)