福斯商旅T型車系再進化，全新T6.1 Caravelle接單開出紅盤。（台灣福斯商旅提供）

搶攻年底前購車商機，福斯商旅T型車系再進化，全新T6.1 Caravelle接單開出紅盤，台灣福斯商旅更在今年最後一季趁勢延續好評，推出廣受車主熱烈回響的「再出發專案-第二波加碼」，包括營業用車回廠保養或維修，享有原廠新品零件及經濟型零件7折，另針對旅遊、接駁等短租租賃車以及計程車車隊，提供換機油保養優惠。

台灣福斯今年來勢洶洶，全新T6.1 Caravelle不僅為市場上同級距唯一德國製造、更傳承福斯家族的外觀設計，以寬廣車室大空間、座椅彈性多變化、安全舒適座駕體驗，以及擁有多種兼具性能與節能的動力規格，並搭載先進的主被動安全防護科技，以全面進化的造車工藝及全方位的最高安全科技配備，持續樹立豪華商旅車市場的最佳標竿，更被視為全新T6.1里程碑的開始。

全新T6.1 Caravelle不僅承襲經典方正氣派車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭保桿設計，搭配全新LED燈組、前葉子板Caravelle專屬銘牌、輕量化鋁圈等，讓整體視覺更添穩重；同時，為提供乘客上下車便利與安全，配置乘客艙遙控電動滑門，一鍵輕按即可輕鬆控制，不但方便乘客進出車廂，亦可避免車門意外滑開導致危險，更提供後座乘客賓至如歸的尊榮感。

此外，在色彩的選擇上，T6.1 Caravelle全車系也提供9款耀眼車色選擇，包含香草白、米白灰、櫻桃紅、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、海水藍、星空藍、珍珠黑，滿足所有買家自我風格的呈現。

專為多人乘載而生的T6.1 Caravelle，內裝採用全新儀表板設計、排檔座右側設有USB Type-C插槽，便利車主快速充電；全新配置福斯新世代多功能方向盤，大幅提升駕駛者的便利性。為滿足車主及乘客的日常實用機能，全新配置節能LED室內燈，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間、副駕駛雙人座椅含可上鎖的儲物空間，給予用車環境極便利與貼心收納。

在科技配備上，以新世代多媒體影音系統，提供最新Composition Color 6.5吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結Apple Car Play 或Android Auto，提供快速查看地圖、電話及音樂等串流媒體的實用功能。T6.1 Caravelle貼心設計，讓駕駛可在行車的期間，快速取得所需資訊，同時透過系統獲取最快捷的路線抵達目的地。

T6.1 Caravelle提供乘客最舒適的乘坐環境和多種座椅彈性變化，以符合人體工學的設計，能有效降低乘客在長途旅程的疲勞感。而乘客艙座椅配置依長軸及短軸車型各有不同選擇：長軸車型可供買家選擇 2 ／ 2 ／ 2 ／ 3 或 3 ／ 3 ／ 3的座椅安排，並新增4MOTION 9人座車型（2／2／2／3）；短軸車型則提供2 ／ 3 ／ 3 座椅設定，不論是長軸9人座或是短軸8人座的座椅配置，皆可滿足不同買家的需求。

T6.1 Caravelle皆採用可迅速向前摺疊的Easy Entry 簡捷上車座椅，方便後排乘客輕鬆上下車，直覺化操作系統不分長幼皆能輕鬆上手，後艙座椅可完全前傾收折，並能輕鬆拆卸，在多人乘座與置物需求中取得完美平衡，滿足載客、載運行李的多元需求。

全新T6.1 Caravelle 199全車型上搭配福斯集團內最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，首次搭載全速域ACC主動式車距調節巡航系統，駕駛可透過方向盤功能鍵，即可輕鬆設定前車車距、定速、速限等功能，新增STOP ＆ GO的功能，起步跟車更便利。在長途駕駛中，ACC能有效降低駕駛的疲勞感，提升行車安全及舒適性。

T6.1 Caravelle199全車型也同時配置Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及行人偵測）、並搭載Side Assist 車側盲點警示系統，以閃爍警示燈號提醒駕駛人留意行車路況；再加上新增RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），在駕駛者有碰撞可能時，系統會視情況啟動輔助，防止意外的發生。

福斯商旅更以頂尖的先進安全科技，樹立同級商旅車全方位安全科技標，全車系皆搭載Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備，給予駕駛與乘客最極致的安全守護。

(中時 )