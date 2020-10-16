台南轎車自撞電桿冒火球 車上6人受傷

台南市善化區15日晚上11時36分發生一輛白色轎車自撞電桿車禍，轎車車頭起火，所幸附近居民先用滅火器滅火，路人協助先將2乘客拉出，這此車禍造成車子幾乎全毀，變電箱、監視器主機箱都被撞壞，車上5男1女受傷，詳細車禍原因正由警方調查釐清中。
台南市消防局表示，昨晚11時36分接獲報案，善化區進學路的溪美派出所前彎道發生車禍，消防局善化、官田、麻豆、南科、新市多個分隊前往救援，救護員到場後發現20歲謝姓男駕駛意識模糊、身體多處挫傷，其他5名乘客則是手腳骨折，立即將他們送往麻豆新樓醫院急救。
目擊者表示，該處是一彎道，白色轎車時速高到170、180，似乎都沒踩煞車直接撞上電線桿，轟然巨響後車頭起火，附近車行老闆先拿出滅火器協助滅火，路人也冒險先拉兩名乘客出來。
據了解，車上5名未成年乘客為駕駛友人，從外地來找謝男，謝男駕駛租來轎車載他們從麻豆往善化時發生車禍，受傷乘客也陸續轉院到住家附近醫院治療。
當地居民表示，多年前路口常發生車禍，後來警方將派出所前圍牆做改善，加強防護措施，已好幾年沒發生重大車禍，這次車禍則發生在彎道另一側，可見過彎車速太快真的是太危險。
(中時 )
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