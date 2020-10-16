臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。昨日（15）「罷捷總部」於衛武營都會公園、五甲肯德基旁擺攤，從現場照片可見志工高舉旗幟、看板，不少民眾則專程前往聯署，場面熱絡；不少韓粉見狀認為行動可望成功，表示自己感動淚流。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」前天晚間發文：「罷捷總部10/15向外擺攤資訊：衛武營都會公園（輜汽路與新康街T字路口），15:00-18:00；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部收件，每日13:00-20:00。」

罷捷總部發言人徐尚賢日前在「台南市韓友會第一屆第二次會員大會暨授證典禮」演講時，大聲疾呼目前罷捷行動已進入第二階段，非常需要更多志工與糧草支援，希望大家多多力挺，好讓世人知道他們為了公平正義什麼都能溝通，就是只有「放棄」兩個字不能接受；他們為了理念，無論面對任何阻礙，也將毫無畏懼、循序漸進，更重要的是永不放棄。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷—鳳山清捷行動本部」昨日發文，刊出多張當日罷韓擺攤現場照片。圖片中可見，罷韓志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著「清潔靠你我」、「罷免黃捷 請來聯署」、「罷捷有理 正義聯署」等字樣旗幟及看板，不少民眾專程前往，現場人潮不斷、氣氛熱絡。

韓粉見狀，紛紛留言：「看到有這麼多人支持，我感動得哭了！」「真的感動想哭！」「謝謝！辛苦所有志工了！鳳山人趕快來連署」、「大家幸苦了！加油！」「耶！終於收工了！終於替眼睛除害了！好好的一個人，父母生雙健康的眼睛給妳，走路妳不往前看，偏偏要往上看，難怪要跌個狗吃屎」。

(中時新聞網)