新境界基金會副執行長吳怡農提出「在家當兵」主張，退輔會主委馮世寬（圖）15日在立法院被問及看法時，劈頭就罵，「那個渣男，不要聽他的」。（劉宗龍攝／本報資料照片）

民進黨智庫副執行長吳怡農主張台灣應推動「在家當兵」，引發退輔會主委馮世寬直批「渣男」。未料，因吳怡農父親吳乃德是民進黨最大派系新潮流的創立元老，馮世寬放炮完沒幾小時，立刻改口「他是充滿智慧的年輕人」，今天行政院長蘇貞昌赴立院備詢前更公開斥責馮世寬「不應該形容人家是渣男」，要馮世寬有意見就應該要充分交換。

吳怡農日前向蔡政府建議，台灣應該實施「在家當兵」，以完成全民皆兵。對此，退輔會主委馮世寬昨在立院受訪時直批，吳怡農是「渣男」、「不要聽他的」，只要偏離「全民國防」的都是錯誤的。他還說，不能為了選舉，而據此創造自己獨特的形象。

然而，馮世寬指的「渣男」吳怡農，他的二伯，是民進黨新潮流系、連蔡英文總統都要尊稱「乃公」的吳乃仁；吳怡農的父親，是民進黨新潮流系的創流者之一、有「十八飛鷹之一」稱號的吳乃德。如今，民進黨新潮流系，不僅是民進黨內最大派系，其影響力，也堪稱是台灣政壇最大派系。

因此，就在馮世寬放炮完沒幾小時，多位民進黨立委就接連在昨天的立院委員會上，明示加暗示，一再拋球給馮世寬，詢問他的「本意」是不是真是如此？馮世寬改口說，「我有說他是渣男？我不記得了。」他還說，「吳怡農是一個充滿智慧的年輕人」

然而，馮世寬公開指責吳怡農的這把火，似乎並未因為他改稱對方「充滿智慧」而停止。

蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到如何看待「渣男」說，他就公開斥責說，「不應該形容人家是渣男，意見有不同大家要充分討論，都是關心國家、都是關心國防安全，大家應該要充分交換意見。」

(中時 )