《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日爆料，好不容易嘗到生涯首冠滋味的湖人中鋒「魔獸」霍華，隨著他跟湖人合約到期，雙方都有意繼續合作下去，不過勇士卻很有興趣跟湖人爭搶霍華，就連湖人另一奪冠功臣波普也陷同樣處境。

湖人去年夏天碰上考辛斯突然整季報銷，才跟霍華簽下1年無保障底薪合約，沒想到他在湖人表現漸入佳境，尤其是在西區冠軍賽，他在場上充分壓制金塊明星中鋒約基奇，成為湖人順利闖進總冠軍賽的主要功臣之一，最後更順利摘冠。

儘管霍華很有興趣續留湖人，尋求下個球季衛冕機會，不過欠缺內線好手的勇士，隨著柯瑞、克雷湯普生、威金斯、卓雷蒙格林等主力先後傷癒，下季當然想要捲土重來，會跟湖人爭搶霍華並不意外，接下來就看兩隊提出怎樣價碼了。

去年夏天跟湖人簽下兩年1600萬美元合約的波普，今年總冠軍賽表現令人印象深刻，更在G4關鍵時刻連取5分幫助湖人聽牌，如今他考慮跳脫合約，且跟湖人重簽價碼較高合約，卻跟霍華同樣面臨其他球隊爭搶，目前老鷹最想搶到波普。

(中時 )