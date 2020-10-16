茂訊（3213）2020年以來受惠疫情帶動的宅經濟、宅娛樂需求，累計營收多有維穩在歷年同期高點的表現，由第三季在外銷強固型電腦產品出貨力道強勁增揚下，拉升單季營收以逾9.5億元刷新歷年單季新高後，自結稅前淨利亦以1.27億元來到2020年高點，累計茂訊前三季稅前淨利已超過2.3億元，估算每股稅前淨利約3.96元。

茂訊上半年在受惠疫情帶動的急性筆電需求增溫下，在國內筆電通路銷售業務大幅揚升，但也因疫情影響、拖累其在外銷強固型電腦產品業務走弱，雖第二季已見客戶有逐步回溫的拉貨力道，但仍使得茂訊在上半年營收規模持續放大、站歷年同期高點之際，獲利表現未有同步增長，每股稅後盈餘1.44元、略較去年上半年的1.86元走滑。

進入第三季後，來自強固電腦外銷的業務大幅彈升，客戶在回補需求下、拉貨力道強勁反彈，使得茂訊在該季強固電腦出貨站上高檔、銷售業績亦衝上逾3億元，再加上國內筆電通路銷售業務持穩，帶動茂訊7到9月的單月營收皆有突破3億元大關的表現外，累計單季營收亦以9.57億元刷新單季紀錄。

累計茂訊自結第三季的稅前淨利即來到近1.27億元，為僅次於去年第四季的歷來單季次高，以茂訊股本5.87億元估算，其單季每股稅前盈餘約達2.16元。

累計茂訊2020年1到9月合併營收為22.29億元、年增8.81％，續創歷年同期新高。另累計合併稅前淨利則達2.32餘億元，估算其每股稅前盈餘約達3.96元，亦已同步刷新歷年來同期的稅前獲利表現。

(工商 )