本月初一名吳姓男子向蘋果日報投訴，指出一部駕駛一輛白色特斯拉Tesla Model 3的百萬名車車主，竟斜躺在座椅未握方向盤、雙手下垂，疑仗著自動駕駛輔助系統行駛國道1號；國道第五公路警察大隊接獲檢舉後進行檢視影片，發現該車因隔熱紙非常黑，無法看清車內駕駛人動態，難以據此舉發開罰。

這起事件事發在中秋節連假最後一天，吳先生跟家人開車行經國一高雄段北上340K處，發現左前方有輛百萬名車白色特斯拉，駕駛疑在睡覺的影像，家人於是拍下分別長約6秒及9秒的兩段手機影片向蘋果日報爆料，記者經向國道第五公路警察大隊反應，國道警察檢視影像內容，認為難以認定該駕駛人有平躺於座位疑似睡覺等情形，因該檢舉內容並不完整、明確，難以據以舉發。

國道第五公路警察大隊交通組組長劉駿業表示，由於該影片無法確認駕駛人在車內之狀態；如駕駛特斯拉或其他車輛，使用自動駕駛功能，手未放於方向盤，而讓車輛自動駕駛，如有上述行徑，將可依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」之規定。

警方呼籲駕駛，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲勞或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，造成自身及其他用路人之危害。

吳先生得知因手機影像不夠清晰檢舉無效，表示無奈，認為警方辦案應針對類似案例修法並加強執法，否則光靠目擊者拍攝舉證，完全無法防堵國道潛在的不定時炸彈。

(中時 )