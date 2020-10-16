四川外國語大學國際關係學院教授、成都世通研究院執行院長龍興春16日在陸媒《環球時報》撰文指出，現在，由於中印邊境對峙狀態尚未解決，加上印度國內反華情緒難消，一些印度人打台灣牌的動作越來越由暗向明。但是，台灣問題和中印邊界爭端是兩種完全不對應的議題，根本不存在一些印度人設想的所謂對等交換。那些建議印度對中國打台灣牌的人，實際上是在給印度挖一個很大的坑。

龍興春表示，最近，印度輿論在打台灣牌上動作不斷。最近幾年，莫迪政府一直在推動加強跟台灣經濟關係，把吸引台灣投資作為重要目標，蔡英文當局力推「新南向政策」，也把印度作為其中最重要的目的地之一，雙邊經貿往來、人員交流密切的同時，一些勢力開始暗搓搓地推動印台關係的升級以及鼓吹印度打台灣牌。

今年7月，印度安排處理印美關係的資深外交官達斯擔任新的駐台代表，這個職位以往通常是由經濟或文化人士出任，這個安排政治意味十分明顯。

文章表示，中印建交70年來，印度官方總體上很好地堅持著一個中國原則。即便是像1962年中印邊境衝突後雙邊關係急轉直下的期間，新德里也沒有出現過原則偏差，這是中印關係能夠不斷向好發展的一個基礎和共識。而且，說到底，印度在台灣問題上的存在感很小，跟在美國後邊學打台灣牌是自不量力，只會給自己招致更多的麻煩。

龍興春認為，此外，印度學界一些人抱怨印度承認一個中國原則是給中國的單方面禮物，沒有得到中國的對應回報。實際上，由於印度是一個多民族、多宗教、多語言的國家，歷史上分離遠多於統一，阿薩姆、那加蘭、曼尼普爾、特里普拉、米左拉姆等地在併入印度東北地區後，還有不少一直要求獨立建國，並建立多個武裝組織。這些武裝組織還多次尋求中國的支持，中國民間也有一些用支援印度東北分離組織來反制印度支援藏獨和台獨的呼聲，但是中國政府尊重印度的主權和領土完整，維護中印友好，拒絕了這些武裝組織的請求。

這一點印度不該忽視，如果印度不尊重中國的統一和領土完整，突破一個中國原則，中國被迫採取和印度同樣的態度，印度將會承受更大的代價。如果印度真打台灣牌，只會引火焚身。

(中時 )