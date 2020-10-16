台積電(2330)法說會公布業績利多，今年全年營收可望成長3成；惟15日台積電ADR隨美股小跌0.51%。台積電今股價開低2元後呈現震盪，上午最高價平盤453元，最低跌4.5元至448.5元。台積電股價開低震盪，也使得台股早盤開低後震盪。

台積電ADR收盤價為88.15美元，跌0.45美元，跌幅0.51%，換算每股為台幣510.56元。台積電周四股價收低為453元，外資連續兩天合計賣超台積電19292張。

台積電法說會釋出多項利多，公司第3季獲利創新高，每股純益高達5.3元，全年營收可望成長3成。

台積電第3季營運表現亮麗，受惠各製程高產能利用率，第3季毛利率攀高至53.4%，超越原估的50%至52%水準，較第2季拉升0.4個百分點。台積電第3季稅後淨利1373.1億元，創歷史新高，季增13.6%，每股純益5.3元。

台積公司第4季營收可望再挑戰新高，台積電預期，隨著智慧手機成長，第4季營收將達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。惟台積電第4季營收成長幅度低於樂觀派預估的季增8%至10%。

台積電全年營運展望樂觀，預估美元營收可望成長3成，超越整體晶圓代工業成長2成水準，展現製程技術領先優勢。

針對法人關心的客戶重複下單與供應鏈庫存問題，總裁魏哲家表示，台積電沒有客戶重複下單問題，儘管一段時間可能會有庫存調整，不過，5G與高效能運算需求可望延續多年，對先進製程需求會持續至2022年。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電今年資本支出金額將約170億美元，達到先前調高後的160億至170億美元的高標。

台積電前3季營運創新高，營收9777.22億元，年增29.9%，毛利率52.8%，較去年同期拉升8.5個百分點，稅後淨利3751.19億元，年增63.6%，每股純益14.47元。

(時報資訊)