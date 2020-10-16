周四亞洲天然橡膠期貨全面回跌，其中日本大阪天然橡膠終止連5漲，自六周高價反轉下跌，因歐洲COVID-19復燃，減緩了全球經濟復甦，以及近日因中國強勁經濟數據公佈後，激勵市場買盤回補，不過在連5天上漲後，投資人鎖定利潤，致天然橡膠期貨回跌；大阪OSE交易所-指標3月期貨跌近2.4%，報每公斤197.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.5%，報每公斤212.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.3%，收於每噸13320元人民幣。

亞洲現貨市場也持續上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲1%，報每公斤64.8泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌1.2%，報現貨價每公斤151.1美分。

據了解，今年1-8月全球天膠消費量較去年同期下降11.7%至815.1萬噸，而受到各國經濟活動的恢復以及中國經濟復甦優於預期，9-12月四個月消費量料僅下降1.8%，其中中國降8.9%、印度降19.3%、馬來西亞微降0.5%。(商品行情網)

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