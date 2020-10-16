1.中鋼(2002)：11月內銷盤價衝今年最大漲幅，不理外資昨轉賣超，盤初漲逾1%，再戰5日線。
2.吉茂(1587)：9月、Q3營收飆新高，今年雙位數成長可期，外資連日買超，今早股價漲逾3%。
3.東陽(1319)：Q3無畏匯損重回獲利，稅前盈餘3.48億元，今早股價彈升逾1.5%。
4.士紙(1903)：多頭大爆發，放量跳空漲停鎖死。
5.智崴(5263)：籌資12億元投入研發新品，喊明年營收大反攻，今早人氣噴發，股價續漲逾4.5%，躍過季線。
6.毅嘉(2402)：Q3稅前賺1.24億元，創3年新高，多方走路有風，上漲2%拚穩20元關卡。
7.志聖(2467)：產品組合佳今年獲利表現可望優於去年，開盤強力上跳逾半根漲停板。
8.可成(2474)：毛利拚優化+股價處低檔，早盤上揚3.5%，穩住180元之上。
9.興能高(6558)：蘋果耳機訂單利多持續發酵，惟部分獲利了結賣單出籠，漲停板打開未能守住50元。
10.國產(2504)：今年混凝土銷售業績可望創新高，量價齊揚突破盤整區間，攻上27.1元。
11.長榮(2603)：法人樂看Q3、Q4財報，早盤放量漲約2%。
12.宏碁(2353)：新品在即，外資連2日買超，早盤收復周線、月線。
13.台橡(2103)：今日法說，多頭暖場，早盤漲逾1%。
14.太普高(3284)：簽署投資意向書，錢進高雄，早盤觸及漲停、改寫前高。
15.遠雄港(5607)：H2獲利續強，早盤跳空漲停。
16.力鵬(1447)：力麗搶啖蘋果派，力鵬沾喜氣，連兩日挾量攻頂，衝兩年高。
17.力麗(1444)：打入蘋果鏈題材續發酵，晨盤放量大漲8%，續登9年高價。
18.華夏(1305)：五大泛用樹脂全面強漲，獲外資連7買相挺，晨盤衝高遇賣壓，漲幅收斂至0.6%。
19.聚陽(1477)：重啟擴產，加碼新南向，喜獲買盤捧場彈升4.5%，呈現連4漲。
20.尼克森(3317)：業績題材點火，早盤獲買盤敲進急彈6%，收復40元及各短均線。
(時報資訊)
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