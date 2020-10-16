犯下港女命案的通緝犯陳同佳欲來台投案，案情上升為台港政治角力，傳出我駐港辦事處以申請者非本人為由駁回。對此，行政院長蘇貞昌今把球丟回給香港，他說，陳同佳不只是渣男，還是殺人犯，香港政府應該與台灣進行司法互助；同時也呼籲被害者父母，要就近要求香港政府殺人犯繩之以法。

涉嫌在台殺害女友港人陳同佳，日前透過委任律師向我士林地檢署遞狀，協助陳同佳的香港聖公會教省祕書長管浩鳴，前天則被港媒捕捉現身台灣駐港辦事處，估計是為陳和他自己申請赴台簽證。對此，陸委會昨天強調，港府應務實回應早先我方所提的司法互助請求；港府昨深夜則批台方有政治籌謀，對此表示強烈不滿。

面對涉嫌殺人的陳同佳是否能順利來台受審，蘇貞昌今赴立院備詢前被問到，被害人的母親多次表達希望讓陳同佳來台受審，台灣方面將如何處理？蘇貞昌表示，「他不只是渣男了，如果只講渣男就太客氣了，他是個殺人犯。」這件事涉及司法管轄權與公權力的運作，他認為香港政府應該跟我方政府提出司法互助。

蘇貞昌說，非常同情被害者的父母，也希望對方要就近要求香港政府趕快讓殺人犯繩之以法，不要讓人趴趴走。

(中時 )