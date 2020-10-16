情侶結婚之前，都無法接受被對方的父母幹譙，結果一名女網友以「被男友媽媽罵婊子」為題發文表示，男友家規森嚴，一直以來都有門禁，必須10點前回家，但某日男友不小心在她家睡著，醒來已經是凌晨2點了，沒想到竟然收到男友媽媽傳來簡訊，怒譙她這「婊子」2個字，讓她超傻眼，網友看後勸原PO：「快分手」。

這名女網友在校園論壇《Zuvio》發文表示，自己和男友感情恩愛，但男友的媽媽非常疼他，每天晚上都要在10點前回家，某次男友提出想去她家的要求，當時因為還早，就答應了，沒想到兩人在家裡不小心睡著，醒來已經是凌晨2點了。

男友打開手機，果然看到媽媽奪命連環Call，打了100多通電話給他，原PO手機也發現男友媽媽傳訊息給她，結果「他媽媽竟然罵我婊子，說我拐他兒子，要去報警什麼的」，讓她超傻眼「我是妳兒子女友欸，罵我婊子會不會太誇張」。還氣的說，自己交過4任男友，都沒有碰過這種狀況。

網友看到此文紛紛留言勸原PO趕快放生「這男的8成也是媽寶，可以放生了」、「雙方家人其中有一方沒辦法接受對方的話，大概率走不遠」、「這種事情一律分手，男方家人不喜歡你，你還死皮賴臉在那裡幹嘛」、「媽媽反應也太誇張了吧」。

(中時新聞網)