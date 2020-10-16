澎湖馬公案山馬頭凌晨發生一起火燒船意外。一艘已經上架放置在岸邊的「金合全66號」遊艇，凌晨2點半突然起火燃燒，半個小時後整艘船就被燒盡，並未造成人員受傷，不過警消調查，陳姓船主是澎湖當地一位相當有名的海洋保育志工，2年前才因為檢舉非法潛水遭打傷，當時陳姓船主就是駕駛這艘船，警消調查，上架保養的船沒有油料與電力還會無故起火，因此相當重視，目前正進行調查。

今天凌晨2點半，澎湖縣消防局獲報，案山碼頭有遊艇起火，由於火勢相當猛烈，消防局立刻派遣四個消防分隊，8車20人前往灌救，火勢在半個小時後就控制，但整艘船只燒得剩下船殼。

警消調查，這艘上架放置在岸邊空地的遊艇，屬於一名陳姓船主所有，船姓船主在當地是相當有名的一名海洋保育志工，經常主動的駕船在澎湖海域觀察是否有人違規捕撈魚，和當地不少漁民格格不入，

2年前陳姓船主駕駛今天起火的「金合全66號」在貓嶼海域，曾發現有人非法潛水打魚，於是進行檢舉，為此還遭到2名潛水客毆打。今天這艘船在放置在岸上又無故起火，讓警方相當重視，目前整起案件正由由消防局火災調查科進行鑑識。

(中時新聞網)