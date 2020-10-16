立法院本會期成立修憲委員會，將探討各種修憲主張，今天由十幾名民進黨與曾加入時代力量但已退黨的青年世代立委、議員組成的「2046台灣」團體成員召開記者會，提出落實廢省等修憲主張。

曾加入時代力量的無黨籍立委林昶佐表示，為了強調憲改是關乎國家未來願景的大工程，他們將二戰結束100年、民選總統50年的2046訂為團體名稱，成立「2046台灣」，主張修正憲法增修條文第9條，落實廢省，並改革中央到地方的體制促進區域平衡，同時呼籲立院修憲委員會應全面檢討憲政問題，而不是片段式討論，修憲過程也應擴大參與，廣納青年團體、地方公職、原住民族與多元族群等聲音。

民進黨立委賴品妤則指出，憲改已啟動，各黨團比較有共識的議題如18歲公民權、廢考監等可以優先推動民眾參與，尤其18歲青年目前已要負刑事責任，卻沒有完整參政權。

民進黨籍基隆市議員張之豪認為，2018與2020選舉，大量對岸網軍與假消息資訊戰影響選舉與民意，差點動搖國家自由民主憲政秩序，所以本次憲改應討論「防衛性民主」入憲的可能性。民進黨籍新北市議員戴瑋珊主張文化權與動物福利入憲，藉此保護更多古蹟，確保文化不受政治力侵擾。

曾加入時代力量的無黨籍台北市議員黃郁芬強調，今年將啟動的修憲，將是國會真正政黨輪替後的首次修憲，可以好好釐清台灣這個國家、台灣人民希望的未來是怎樣的未來，所以希望本次憲改不要只討論已有共識的部分 而應該好好檢討憲法中不合時宜的部分。

同樣曾加入時代力量的無黨籍台北市議員林穎孟則提出兩點期盼，首先使我國從漢人治理的大陸國邁向南島漢共治的太平洋國家，以土地台灣文明為主體，建立海洋國家定位；其次讓性別、性傾向平等入憲。

已退出時代力量的無黨籍苗栗縣議員曾玟學也主張檢討憲法不合時宜的部份，憲法增修條文內仍有提到「省」，且現實中存在直轄市與非直轄市之間資源分配不均問題。

此外民進黨立委洪申翰、民進黨籍高雄市議員高閔琳、民進黨籍台中市議員黃守達還有曾加入時代力量的無黨籍台北市議員林亮君也參與了「2046台灣」。

(中時 )