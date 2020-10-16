台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐陳文益、警員陳怡陵、陳宏霖日前執行巡邏勤務時，見一名衣衫破舊的男子步伐不穩走在南屯交流道匝道口附近，情況險象環生，警方立即趨前關心，協助聯繫家屬接回照顧。

警方上前協助時發現，67歲楊姓男子為身心障礙人士，表達能力不清楚，無法明確說出自己姓名，員警詢問無法確認身分，當時適逢晚餐時間，員警擔心楊男久未進食體力透支，先將其帶返派出所內用餐休息。

警方最後以人臉辨識系統查出楊男身分，原來楊男今早已被通報為協尋人口，楊男與姊姊同住太平區，姊姊安頓好他的起居後出門工作，他常到處趴趴走，讓其姊姊傷透腦筋。

警方與楊男姊姊電話連繫後，楊姊感謝警方幫忙找到弟弟，表示她必須供應家庭生活開銷，無法全天候照顧楊男，多虧員警幫忙找到，著實讓她鬆了一口氣，放下心中的大石。

由於楊男姊姊僅有機車代步，加上年歲稍長，一時無法遠從太平區趕到位於南屯區的春社派出所，最後委由其兒子開車來接舅舅回家。

春社派出所所長江松泳表示，若家中有身心障礙人士或高齡失智老人，建議能在其手鍊、皮夾或易見的配飾上，留下家屬的相關聯絡資訊，以利警方第一時間發現及通知家屬。

(中時 )