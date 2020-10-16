【現場直播】新增4例境外移入 疾管署召開臨時記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎病例(案532至535)，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。

指揮中心表示，4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診(4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中)。

指揮中心指出，衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

發言人莊人祥補充，今天新增4名確診個案，都是印尼籍學生，莊人祥表示，都是高中生，有一個20多歲，屬於三個不同學校，有兩個同校。而這也是境外生首次確診。

指揮中心統計，國內截至目前累計98,355例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,969例排除)，其中535例確診，分別為443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。

(中時新聞網)