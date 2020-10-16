中天新聞台換發執照引發關注，「中天新聞台關定了」傳聞甚囂塵上，桃園市長鄭文燦今天上午出席立法院聯合國永續發展目標策進會成立大會，面對媒體提問如何看藍營認為「中天新聞台關定了」，鄭文燦僅表示，今天討論永續發展城市議題為主。另外，鄭文燦被視為下任閣揆熱門人選，到立院出席活動是否有接班蘇貞昌的意味，鄭文燦說，完全沒這樣感覺。

針對藍營指稱，中天新聞台換照有政治干預，且早已預設立場，中天新聞台關定了；鄭文燦今赴立法院出席活動前受訪低調僅說，今天討論永續法展成是，還是以議題為主。媒體追問關新聞台有助於台灣民主嗎？鄭文燦僅說「謝謝」。

此外，鄭文燦被視為下任閣揆熱門人選，今赴立法院出席活動被問到是否有接班蘇貞昌意味？民進黨派系新蘇系合作已達共識？鄭文燦說，完全沒這樣感覺。

對於今天赴立院出席活動，鄭文燦強調，主要是亞洲設計高峰論壇剛公布SDGS報告，他要親自完成桃園市有關永續發展目標的完整報告，要把施政價值、城市治理方向做明確解釋，同時，我們在永續發展城市民調得到不錯成績，代表台灣在工業發展產業具有相當比重，但永續城市思維做得不錯。

(中時 )