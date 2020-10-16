水情告急，農委會對挑竹苗地區的1萬9千公頃農田實施停灌補償措施，約有2萬6千3百位農民，以栽種水稻為大宗，並對停灌區域稻作每公頃補償14萬元，農委會主委陳吉仲表示，補償金額涵蓋農家賺款的105％及農民生產成本；至於其他作物，將依作物特性及受影響程度，在一週內完成勘查評估再公布補償措施。

農委會指出，這次補償作業預計從10月17日至10月26日期間受理農民申請，假日無休。農委會進一步表示，經查對或現勘無誤後，將儘速直接把補償金匯至農民帳戶。此外，為利下期耕作，農委會尊重農民對水稻植株的處理，並呼籲農友依一般收割作業，割除已無收穫價值之稻株，為下次種植預作準備。

農委會呼籲停灌區內農民在公告期限內，攜帶並填寫1.身份證或戶口名簿。2.印章或簽名。3.實際耕作證明文件。4.農會或金融機構存摺影本。5.切結書等相關資料。至各管理處工作站申辦停灌補償；各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

(工商 )