大陸近幾個月除了瘋狂拋售美債之外，還大舉買進日本公債（JGB），7月買進金額創下3年多新高。分析人士指出，北京當局搶買日債，背後有三大原因，包括賺取匯差、阻升人民幣，以及避開負利率。另有評論認為，美中經濟醞釀脫鉤，北京狂買日本國債跟分散投資風險有關。

日經新聞上周報導，據日本銀行（日本央行，BOJ）數據顯示，今年4到7月，大陸淨買入1.46兆日圓（約138億美元）中長期日本公債，為去年同期3.6倍；其中，7月買進日債高達7239億日圓，創下2017年1月以來單月最高紀錄。

目前大陸成為日本第二大債主，僅次於美國。與此同時，大陸持續拋售美國公債，至今年7月，大陸持有美債下滑至1.073兆美元，但仍為美國第二大債權國。

CNBC報導，Aberdeen Standard Investments全球固定收益投資長Ross Hutchison指出，大陸可買進日圓計價的30年期JGB、之後換回美元，從中賺取0.56%的匯差，同時可壓抑不斷升值的人民幣，如賣出人民幣再買進日圓計價的JGB，可阻止人民幣部分升值壓力。

Aviva Investors資深策略師David Nowakowski也表示，儘管日債殖利率為零（已略為轉負），仍比瑞典、瑞士、主要歐元區國家的公債殖利率轉負更具吸引力。

稍早有分析揣測，大陸狂買日本國債，與美中經濟醞釀脫鉤，北京希望分散投資風險有關。

(中時新聞網)