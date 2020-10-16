奇美醫學中心昨天慶祝奇恩病房12周年。(曹婷婷攝)

響應世界安寧日，奇美醫學中心昨天慶祝奇恩病房12周年，65歲癌友同時也是畫家的吳瑞榮到病房展出25幅畫作，他是肝癌末期病人，2年前至奇美醫學中心接受免疫療法治療肝癌，生病後重繪畫拾興趣，他鼓勵癌友不要只想著自己生病，要跟疾病和平共處，奇恩藝廊畫作展至10月底。

奇美醫學中心緩和醫學中心主任柯獻欽表示，世界安寧日今年主題「緩和醫療就是我的舒適照顧」(Palliative Care： its ＂My Care, My Comfort.＂)，點出整個安寧療護的核心。

他說，安寧療護往往被貼上標籤，一般病人或家屬不喜歡聽到安寧，其實緩和醫療一直存在且必要，生病會帶來身體與心靈的痛苦，治療也有副作用，緩解這些疾病與治療帶來的痛苦，就是緩和醫療的基本目的。

吳瑞榮在奇恩病房畫廊展出25幅畫作，其中一幅「絕處逢生」描繪牆縫長出的花朵，他形容，這代表一個內在精神，緩和照護除了身體照護，也要透過自身興趣達到身心舒適，就像他投入畫畫，過程中獲得享受、舒適和寬慰。

吳瑞榮罹肝癌多年，成功以免疫療法將肝臟腫瘤由直徑10.5公分降到現在已消失無蹤，病毒指數也從6萬降到0。他說，自己從10歲就對畫畫感興趣，常在課本作畫，出社會後，因工作關係所以不常畫畫，生病後，重拾興趣，畫風展現與以往非常不同，以前畫風景，生病後，對家庭依賴感更強烈，畫作偏向親情畫作。

他也以自身例子跟並友分享，生病後其實不要想著是「生病了」，而是對人生重新的另外一種體驗，要跟疾病和平共處，現在夫妻倆時常一起開著車到處畫畫，每個畫作的理念跟想法或發生什麼事情，他也會請太太寫下，記錄生命歷程與感受。

(中時 )