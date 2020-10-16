台北論壇今天移師台中舉辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵分析」研討會，邀集產官學重要級人士齊聚一堂，前國安會祕書長、台北論壇董事長蘇起為研討會拉開序幕，蘇起致詞表示，希望藍綠都能為台灣好，思索如何安定局勢，振興經濟的對策。

蘇起說，台北論壇每年舉辦大型會議，去年在高雄和義守、中山大學討論舉辦兩岸學術研討會，聚焦兩岸關係的食衣住行，今年到東海，討論後疫情時代下經濟如何因應，結合台中地區的專家，不只東海大學，還有台北來的好朋友，大家集合在一起討論問題。

蘇起強調，台北論壇為民間財團法人，研究兩岸、外交、國防、經濟等政策，資金來源全來自民間，不拿政府、政黨、外國政府的錢，且舉辦的活動超越黨派，美國總統川普上任後，曾組成超黨派訪問團赴美參訪，也多次到大陸訪問。

蘇起引以為傲地說，台北論壇曾邀請國、民兩黨產官學人士，以及大陸、美國的學者，一起討論兩岸、亞洲問題，至今沒有任何在台灣的智庫曾經做到，是國內唯一，希望藍綠都能為台灣好，思索如何安定局勢，對經濟有幫助的對策。

台北論壇16日、17日兩天舉辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵分析」研討會，邀集前行政院長陳冲、前行政院副院長杜紫軍、前海基會董事長洪奇昌、前國安局長蔡得勝、前外交部長程建人、怡和創投董事長王伯元、東海大學EMBA教授王鳳奎等產官學要角與會，場面眾星雲集。

研討會聚焦後疫情時代，對世界的經濟衝擊，對兩岸與區域經貿關係的重整，台灣產業的因應轉型，以及美中對抗對台灣經濟的影響，並將舉辦圓桌論壇，由蘇起擔任主持人，邀集東海大學董事長吳清邁、遠見天下文化創辦人高希均、逢甲大學董事長高承恕、香港北威國際集團董事總經理劉憶如與談。

(中時 )