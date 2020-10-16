疫情打擊，周四倫敦原油期貨下跌0.4%；隨著新冠肺炎疫情升溫，歐洲各國將重新實施封鎖政策，據了解，歐洲每天約新增10萬個確診病例，其中倫敦自周六起將禁止不同家庭在室內聚會、法國亦於部分城市施行夜間宵禁。

但據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至10月9日當周，美國原油庫存減少380萬桶，優於預期之減少210萬桶，以致趨緩收盤跌勢；分析師表示，需求復甦的速度慢於預期，除非美國在大選前提供確切刺激方案，否則油價將難以維持在目前的水準。其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.4%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶40.96美元；11月熱燃油維持平盤，報每加侖1.19美元；11月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.16美元，報每桶43.16美元。(商品行情網)

(時報資訊)