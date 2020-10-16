人民幣中間價升值42基點 10:342020/10/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報6.7332，較上日6.7374，升值42基點或0.06％，連升兩日。 此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作。 今日無逆回購到期，不過有2,000億元的中期借貸便利（MLF）到期，人行於周四已續作。據此計算，公開市場本周全口徑淨投放1,900億元。 (工商 ) #基點 #升值 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣人幣強升 匯率避險成顯學 04:102020/10/16 產業財經 減新台幣升值壓力 外資投資台股 可用外幣擔保借款 04:092020/10/16 金融．稅務 貨幣匯率走升 兩岸央行齊出手 04:102020/10/16 產業財經 24小時智能無人生鮮櫃落戶中山 04:102020/10/16 兩岸新聞 油價上揚 Q3獲利縮水 華航Q4拚扳回一城 04:092020/10/16 證券．權證 人幣持續趨漲 外資加碼陸債市 04:102020/10/16 產業財經 熱門股－東森國際 外資挺價量揚 04:092020/10/16 證券．權證 河靜鋼 逆勢調降12月盤價 04:092020/10/16 證券．權證 大中華、A股基金 Q4發燒星 04:092020/10/16 投資理財 喜不喜歡 都必須保障言論自由 04:092020/10/16 政治要聞 財經熱門新聞 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 15檔台積概念股先上衝 - 財經要聞 - 工商時報 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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