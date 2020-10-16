人民幣兌美元中間價16日報6.7332，較上日6.7374，升值42基點或0.06％，連升兩日。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作。

今日無逆回購到期，不過有2,000億元的中期借貸便利（MLF）到期，人行於周四已續作。據此計算，公開市場本周全口徑淨投放1,900億元。

(工商 )