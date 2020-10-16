太空人面臨淘汰邊緣，不過今日在美聯冠軍戰靠柯瑞亞(Carlos Correa)的再見轟，以4比3勝光芒續命，系列賽追到2比3，賽後柯瑞亞明確表示，太空人還不想輸球回家，總教練貝克（Dusty Baker）還透露，柯瑞亞上場前就示意他會敲出再見一擊。

「春天哥」史普林格(George Springer)首球、首局、首打席就開轟，這發陽春炮也是生涯季後賽第19轟，並列史上第4多，而光芒則是3局上半靠布蘭登羅（Brandon Lowe）回敬一發陽春炮追平。

3局下半太空人布蘭特利(Michael Brantley)一支安打攻下2分，3比1超前，接著光芒反擊，在季後賽上演菜鳥驚奇的阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）敲出陽春炮，追平新人季後賽6轟的歷史紀錄，8局上半韓籍強打崔志萬再補上陽春炮，同時將比數追平成3比3。

9局下半太空人進攻，貝克透露，「我告訴柯瑞亞他很關鍵，而他走上場時，他向我說『我會讓比賽再見』，我告訴他『快去吧！』接著我就不斷地祈禱。」柯瑞亞竟也成功預言，面對直球敲出中外野方向再見轟，一棒讓比賽結束，太空人以4比3再度驚險奪勝，3連敗後連贏2戰。

「我還不想回家，」柯瑞亞賽後說，「我們連輸3場後球隊有一次談話，大家都不想回家，認為該要做點事了，現在我們2勝3敗，還有很長的路要走，不過這是好的開始。」太空人第一球開轟，也是用全壘打結束比賽，這是大聯盟季後賽首見。

太空人柯瑞亞敲出再見轟。（美聯社）

(中時 )