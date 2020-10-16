蘋果備受矚目的首款5G手機iPhone 12、iPhone 12 Pro將於10月23日正式在台開賣，遠傳公布購機資費，搭配「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 12（128G），直接0元入手，iPhone 12 Pro（128G），購機價6,300元。

除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘。

遠傳表示，目前預約登記熱度爆表，特別祭出多項優惠，包括「老客戶續約免萬元預繳，最高再折$5,000」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」。

客戶續約iPhone 12免付萬元預繳費，購機最高再折5,000元，搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享2％的購機加碼回饋，申請聯名卡代繳帳單每月再享3％回饋，除11月30日前申辦並首刷再享行動裝置險2個月月租費折抵外，年底前以聯名卡購買iPhone 12、iPhone 12 Pro可享24期分期零利率。

(工商 )