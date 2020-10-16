台灣之星公布iPhone 12／12 Pro資費方案，月租599元起，挑戰業界最低蘋果旗艦5G資費門檻，提供5G不限速每月30GB，到量享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘。月租799元起享有終身4G上網不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只加200元。

搭配月租1,599元，綁約36個月，iPhone 12 64G購機價6,900元，終身5G上網吃到飽、「手機買貴退差價」。

預購期間台灣之星也針對不同族群推出限定優惠，包括攜碼申辦，手機專案價最高折6,000元，U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券500元，老客戶續約，手機專案價最高再折6,000元，帶舊機申辦，無論機款或狀況都可進行鑑賞與折抵，除市場上一般舊機折抵價格，台灣之星再提供加碼再折最高3,000元，舊機最高折25,500元，iPhone 11／XS系列用戶，申辦月租1,199元以上資費方案，搭配舊機換新機，直接0元換購iPhone 12。

台灣之星引述摩根士丹利分析師報告指出，iPhone 12系列睽違3年再次大幅改變外型設計，將有助拉抬買氣，預估2021年會計年度銷量將達2.2億支、年增22％。

台灣之星表示，市場預期iPhone 12買氣可期，華爾街分析師和投資人也普遍預估將有近2成蘋果用戶在1年內換機，帶動一波換「前所未見的換機潮」。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，新一代iPhone 12外型大幅改變，重量也更輕巧，伴隨系列機種擴大，將能滿足更多不同消費族群的多元需求，預期將引爆銷售熱潮，同時，做為首度支援5G網路的iPhone，也將加速推升消費者對5G的需求，可望帶動整體申辦量較去年同期成長37％。

朱曉幸強調，台灣之星5G自8月開台後，憑藉業界最低的資費門檻與『有用到5G才付錢』的資費設計，2個月來已吸引新朋友、老客戶合計共5萬餘人加入5G之列，其中以新申辦/攜碼為大宗，占整體54％，。

台灣之星表示，目前正積極建設5G網路、提升涵蓋，目前訊號已遍及西門町、信義計畫區、台北車站商圈、板橋府中商圈等重要景點與商圈，建設進度符合規劃，將如期於年底達成高密度人口區域涵蓋率80％的階段性目標。

(工商 )