15號鄭羽廷獲得知名電影評論員膝關節留言按讚。(取自新竹攻城獅粉絲團)

慕獅女孩10號參賽者廖映慈。(取自新竹攻城獅粉絲團)

新竹攻城獅專屬啦啦隊「慕獅女孩(Muse Girls)」招募活動，在經過近200人的第1階段徵選後，目前在攻城獅粉絲團進行第2階段線上人氣投票，歡迎球迷來替心目中的慕獅女孩助攻，11月8日將於新竹遠東巨城購物中心進行現場選拔。

進入第2階段線上人氣投票的慕獅女孩票選對象共有28人，大家只要找到支持者的照片按讚(2分)與公開分享(5分)，每個帳號都可支持多名參賽者，票選時間將從即日起到18日晚上11點59分截止，線上票選積分將占評選總分10％。

目前第2階段線上人氣投票暫居按讚數首位的是15號鄭羽廷，獲得資深電影評論人「膝關節」留言力挺的她，也獲不少分享支持，暫居第2的是3號李芷霖，10號廖映慈則是暫居第3，畢竟投票還有2天多時間，排名隨時可能產生變化。

11月8日在新竹遠東巨城購物中心進行的最終現場選拔，屆時將以自選曲目表演(40％)、個人加分才藝(20％)、現場表演(20％)、氣氛帶動(10％)與人氣投票(10％)，預計最後選出10到12名正選慕獅女孩，隨後接受球團正式的舞蹈培訓。

(中時 )