環保署、農委會與經濟部今天舉辦「台灣循環經濟高峰會」，環保署副署長沈志修表示，台灣的目標是2030年回收再生粒料要有25％回到產業使用，2050年要達到資源全回收、零廢棄的目標，希望推出綠色復甦、永續未來建構台灣永續經濟的模式，並與世界各國分享。

台灣循環經濟高峰會今天除了邀請三部會的副首長外、AIT處長酈英傑、多國代表等人出席。

沈志修說，如近年來的網購行為，至去年已超過台幣2000億產值，環保署希望與網購平台合作，提供消費者選擇循環包裝的機會；而製造業如塑膠粒製造時，可以多選擇再生粒料讓去化管道可以順暢；他也舉例，目前的焚化爐底渣每年70萬餘公噸可以用在公共工程，農業的覆蓋膜、果樹修剪樹枝皆可以再利用或肥料化，希望目標要朝向所有資源零廢棄、全循環。

農委會副主委黃金城表示，農業是生產者，每年約有500萬噸的資源留下來，希望可以再利用，如每年會有10萬噸以上的漁業遺餘做成如膠原蛋白、16萬噸的牡蠣粉再利用、6萬公噸的次級品蕃薯製成牛飼料等，近幾年來農委會推動農業產業結構調整等政策，但還要再配合循環再利用，才會使台灣農業轉型後往上調整。

經濟部次長曾文生指出，2016年就把循環經濟做為重點產業之一，2020年因為新冠肺炎供應鏈要重組，在重組之中是否能夠思考再利用、循環鏈是否能夠建構起來，是否能夠與各國一起合作。

(中時 )