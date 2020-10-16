瑞銀投資銀行研究部指出，受惠以筆電為主的消費性PC需求續強，帶動2020年第三季全球PC出貨量季增5.9％、年增3.6％，維持強勁成長，預期需求將續旺至年底，但筆電出貨成長將受零組件短缺影響，且明年消費性PC需求將轉弱，預期商用PC需求將相對較佳。

國際研究暨顧問機構Gartner（顧能）初步統計顯示，全球PC出貨量驗在2020年第二季年增7％後，第三季持續季增5.9％、年增3.6％，主要受惠消費性PC需求帶動維持強勁成長。由於品牌OEM廠商對於至年底的需求維持樂觀，這種持續強勁成長態勢已在市場預料中。

若以地區觀察，第三季以北美及拉美地區成長最強，分別年增11％及8.9％（第二季為年增6.5％、年減2.1％），而泛歐（EMEA）地區在第二季年增達24.8％後，第三季出貨量相對持平、為年增0.4％。

瑞銀投資銀行研究部表示，由於消費者更偏好筆電，2020年第三季的PC出貨量更偏重於筆電，桌上型電腦比重僅佔25％，較去年同期的37.5％下滑。第三季台灣筆電ODM廠總出貨量季增7％、年增33％，表現符合筆電需求的強勁成長。

雖然需求成長已使筆電第三季出現零組件供給缺口，但瑞銀投資銀行研究部針對供應鏈的調查結果顯示，儘管零組件出現短缺狀況，但自2020年第四季至2021年首季的筆電訂單能見性正持續改善。

而PC OEM廠對年底的消費類PC需求看法更加樂觀，瑞銀投資銀行研究部表示，此預期與瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）的消費性PC調查結果相符，該調查結果顯示，消費者在未來半年的購買意向將有所提升。

不過，在歷經2020年下半年的庫存回補後，考量全球經濟趨緩情況下，瑞銀投資銀行研究部隊對2021年的消費者需求維持保守看待，預計商用PC將取得相對更好的表現。

(時報資訊)