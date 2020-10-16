賓士汽車母公司戴姆勒集團(Daimler AG)周四稍晚公布第三季(7~9月)初步財報數據。在汽車銷售飆升和成本下降之下，第三季獲利告別前一季的頹勢。

在未計入利息和稅務，第三季獲利飆升至30.7億歐元(約36億美元)，戴姆勒表示，初步的營業利益大幅超過去年同期的水準，並遠超過彭博分析師的16.1億歐元預期。

戴姆勒財務長威廉(Harald Wilhelm)表示，第三季強勁表現顯示公司走在正確道路，並將降低公司損益平衡；預期第四季繼續正面動能。

第二季籠罩在新冠疫情陰影下，戴姆勒報出16.8億歐元的虧損。財務長在本月初曾表示，訂價和產品組合在過去三個月表現良好，公司將透過大規模重整計畫提高獲利率。

戴姆勒第三季自由現金流量來到51.4億歐元，遠超過分析師預測的29.7億歐元。由於多數工廠在第一波疫情期間被迫關閉，戴姆勒在第二季燒掉13億歐元現金。

戴姆勒對第四季的樂觀前景是建立在不再出現遏止疫情的封鎖前提。德國總理梅克爾(Merkel)的衛生官員在周四稍早排除第二次全國封鎖的可能，但是不排除未來德國疫情出現失控的風險。

執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)在上周曾指出，公司未能成功地將銷售營收成長轉化為獲利成長；公司在轉進高昂成本代價的電動車開發之際，將稍少於強調銷售數量成長，而更多關注獲利的改善。

戴姆勒將在10月23日公布完整季度財報資訊。

(時報資訊)