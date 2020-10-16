馬光-KY(4139)前3季稅後淨利創新高，Q4進入旺季將推升業績進一步成長，明年營運成長動能將會再添活水，今日股價平盤開出後，多空在平盤處展開攻防。

馬光-KY前3季自結稅後淨利創歷年同期新高，第4季為產業旺季，單季的營運表現將優於前3季，公司樂觀看待2020年全年營運可望逐季成長，再加上天津馬光的雲端醫療業務及新加坡馬光第三家婦幼專科門診將在第4季正式展開，明年營運成長動能無虞。

馬光今年前三季營運表現已明顯轉佳，其中天津馬光相較去年同期大幅增長為主要關鍵，天津馬光前三季營收與去年同期相較成長13％，獲利則已超越去年全年度獲利的兩倍。馬光前3季合併營收為新台幣6億2083萬元，自結歸屬於母公司稅後淨利為4283萬元，EPS 1元，相較去年每股稅後虧損0.47元，營運狀況已見明顯轉佳，創歷年同期新高表現。

(時報資訊)