台中市西屯區日前發生數起娃娃機店兌幣機竊盜案，警方組成專案小組，經蒐證發現犯嫌躲藏在雲林租屋處，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將陳姓犯嫌等6人查緝到案，依法嚴辦，娃娃機大盜終於落網，店家終於可以安心做生意。
逢甲商圈內數間娃娃機店5日清晨遭竊，嫌犯頭戴藍色工地帽，持械破壞兌幣箱鎖頭，偷竊現金及機台內的娃娃，並駕駛變造過車牌的車輛進行犯案。
經警方多日蒐證發現43歲陳姓主嫌，住在雲林的租屋處，竟跑來台中市偷娃娃機，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
警方於12日晚上九時在其租屋處停車場埋伏，趁陳姓竊嫌回家時，迅速制伏逮捕到案，並至其租屋處內查獲其他5名共犯，並起獲作案工具、現金、布偶、飾品等贓物及毒品安非他命及海洛因，全案依《竊盜罪》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
經警方調查，陳姓等6名犯嫌專挑娃娃機行竊，竊盜足跡遍及多地，法網恢恢、疏而不漏，娃娃機大盜終於落網，店家終於可以安心做生意；警方呼籲，民眾切勿因一時貪念，以身試法而鑄下大錯。
(中時 )
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