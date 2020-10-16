警方趁陳姓竊嫌回家時，迅速制伏逮捕到案，並至其租屋處內查獲其他5名共犯。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區日前發生數起娃娃機店兌幣機竊盜案，警方組成專案小組，經蒐證發現犯嫌躲藏在雲林租屋處，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將陳姓犯嫌等6人查緝到案，依法嚴辦，娃娃機大盜終於落網，店家終於可以安心做生意。

逢甲商圈內數間娃娃機店5日清晨遭竊，嫌犯頭戴藍色工地帽，持械破壞兌幣箱鎖頭，偷竊現金及機台內的娃娃，並駕駛變造過車牌的車輛進行犯案。

陳姓等6名犯嫌專挑娃娃機行竊，竊盜足跡遍及多地，法網恢恢、疏而不漏，娃娃機大盜終於落網。（民眾提供／盧金足台中傳真）

經警方多日蒐證發現43歲陳姓主嫌，住在雲林的租屋處，竟跑來台中市偷娃娃機，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方於12日晚上九時在其租屋處停車場埋伏，趁陳姓竊嫌回家時，迅速制伏逮捕到案，並至其租屋處內查獲其他5名共犯，並起獲作案工具、現金、布偶、飾品等贓物及毒品安非他命及海洛因，全案依《竊盜罪》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

經警方調查，陳姓等6名犯嫌專挑娃娃機行竊，竊盜足跡遍及多地，法網恢恢、疏而不漏，娃娃機大盜終於落網，店家終於可以安心做生意；警方呼籲，民眾切勿因一時貪念，以身試法而鑄下大錯。

(中時 )