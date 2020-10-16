受到新冠肺炎疫情影響，國人利用外送平台送餐比率增加甚多，但也連帶使消費爭議案件增加，據行政院消保處統計指出，以Foodpanda、Ubereats2家為例，光4月份就已有305件、平均每年逾10件，消保處因而邀集廠商、主管單位討論，提供多樣措施，今年9月的申訴案件已下降至128件。

行政院消保處認為業者之消費申訴案件數雖已下降，但應建立有效預防機制，今年9月召開第2次會議，除要求兩家業者持續積極處理消費爭議外，並應採取下列措施，以有效解決消費爭議。

消保處要求包括，優化App操作系統，包括點餐網頁簡單明瞭、商家更改餐點內容及價格時後台人員能即時知悉等；提供消費爭議專責窗口，並與各地方政府消保單位成立多元溝通管道運用，如建立Line群組；放寬退款認定標準；注意各地方政府自行訂定之消保自治條例，以免觸法。

最後，消保處也呼籲消費者下訂餐點時應注意下列事項，包括多瞭解各家業者點餐流程、扣款方式、餐點到點通聯流程、收餐檢視等；不隨意點選不明網頁選項；網頁點選餐點項目後，留存扣款相關畫面；發生消費糾紛時，立即留存雙方聯繫資料，以保全證據。

(中時 )