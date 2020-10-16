4個月前已辭職的台南市警局陳姓員警，利用執勤時偷拍身分證及個人資料，他還將與女性友人性愛過程私自攝影影片，陳男坦承犯行，稱為了追求心儀之對象，想進一步了解對方而查詢個人資料，懲戒法院第一審考量他坦白認過，判處休職2年。

台南市政府移送指出，陳男在2014年及2019年擔任派出所員警期間，利用職權查詢葉姓及王姓等2名女性個人資料，並將王女身分證影像檔照片利用自身手機翻拍後，以LINE軟體傳予王女。

陳男與葉女等3名女性交往過程中，將被臨檢對象及交通事故當事人個人資料以LINE軟體傳給對方；他與林女發生性愛過程中，在林女不知情下拍攝影片，並以LINE軟體傳送予林女。

陳男說，他因一時私心蒙蔽，未深思熟慮為追求心儀之對象，想進一步了解對方而查詢個人資料，犯下公務員登載不實之錯誤行為，內心相當內疚，也深感懊悔，但絕非有貪瀆或販賣個人資料之意圖。

刑事部分，今年6月法院將陳依洩密罪及竊錄非公開之活動罪，判刑8月確定；懲戒法院認為，他的行為損及政府信譽、機關形象及侵犯人民資訊隱私權之逾矩行為，其竊錄部分並破壞善良風俗，造成被害人心理恐慌與不安全感，判處休職2年。可上訴。

(中時 )