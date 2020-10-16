一對男女昨(15日)下午在高雄彌陀漁港旁沙灘上，衣著完整不斷的往海中走去，由於當時正逢漲潮，安檢安所守望人員觀察這對男女行徑異常，立刻通報隊員前往查看，竟發現2人身上綁著繩子持續往深水區走，機警的海巡弟兄立刻將2人拉回岸上，經送醫檢查並大礙，但由於兩人情緒低落，經連繫家屬後將兩人帶回，即時阻止一場憾事發生。

失意男繩繫女友直往海中走，海巡望遠鏡發現急拉上岸。(戴志揚翻攝)

據了解，當時守望哨發現兩人神情有異，且不發一語地共同往海中走去，當時又正逢漲潮，於是立刻通報安檢所立刻派人前往察看，3名海巡弟兄立刻攜帶魚雷浮標與救生衣趕往。

當海巡人員靠近對方時，竟然發現這對男女身上盡然互相綁著繩索，狀況相當詭異，隨即強制將兩人拉回岸上。據了解，被救回的男子向海巡人員表示，因為長期工作不順，才想要帶著印尼籍女友做傻事。為了安全起見，海巡弟兄立刻將兩人送醫，均無大礙，不過擔心還是有狀況發生，立刻也聯繫男女家屬將其帶回。

南部分署表示：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，本隊將提供各項服務及救助。

(中時新聞網)