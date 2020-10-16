大亞電線電纜近三個月股價漲幅近97％，被列為警示股，自結8月EPS為0.06元；加上前七月EPS達0.95元，前8月EPS攀升至1.01元，創同期歷史新高。近期漲幅過大，16日股價下跌0.25元而以21.60元開出，目前呈下跌走勢。

大亞公布自結8月合併營收15.29億元，比去年同期增加4.38％，稅前純益5,200萬元，卻較去年減少36.59％；稅後純益4,200萬元，比去年減少36.13％；每股盈餘0.06元，較去年同期減40.0％。大亞表示，大亞8月營收成長，獲利未能同步成長還衰退的主因是大亞購入銅採平均加權計算，2020年國際銅價相對比去年同期下跌，加上認列轉投資台灣汽電共生公司發放現金股利從發放日改為基準日入帳，今年從去年8月提前至7月，才會出現7月EPS攀升至0.15元，8月EPS降至0.06元。

大亞9月合併營收16.21億餘元，比去年同期增加3.8％；前三季合併營收近129.38億元，較去年同期減幅縮減至4.67％。大亞指出，大亞電力線纜訂單能見度看到年底，漆包線外銷，客戶拉貨雖受疫情影響，但第三季比第二好，疫情雖是第四季營運的不確定變數，目前第四季漆包線訂單持穩。

大亞近年積極布局地面型及屋頂型太陽能等綠能產業，在台南學甲取得71公頃魚塭土地，獲內政部同意變更地目及取得許可，總建置容量76MW，總投資金額40億元。大亞主管表示，學甲太陽能電廠今年底掛表目標不變，大亞2020年太陽能電廠掛表發電34MW，2021年併聯發電攀升至120MW。

據指出，1MW可向台電收取580萬～600萬元電費，若以120MW計算，大亞2021年來自電費收入7億多元。

(工商 )