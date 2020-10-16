BBC引述澳洲媒體報導，中國大陸政府近日要求企業停止從澳洲進口煤炭，澳洲當局正向大陸政府查證消息，引起外界關注陸澳關係是否進一步惡化。大陸政府稍早前已向國民發出警告，不要輕易前往澳洲旅遊。

澳洲貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）回應媒體查詢時指出，目前沒有證據顯示大陸政府的確曾經向當地企業發出類似的指示。澳洲總理莫里森就說，大陸過去曾經就國內的需求調整採購澳洲煤炭的數量，形容這種情況「並不罕見」。

大陸外交部發言人13日在例行記者會上沒有直接回答問題，只重申健康的陸澳關係「符合兩國共同利益」。

陸澳關係過去數月因為不同因素逐漸變差。其中，澳洲政府在2018年響應美國政府呼籲，禁止大陸電信設備製造商華為參加當地5G網路建設，同時多次指控大陸嘗試干預內政。

澳洲政府最近支持香港示威浪潮的言論，以及搜查多名駐澳洲各地的大陸官方媒體記者住所的行為都引起北京政府不滿。大陸稍早前拘捕一名在大陸官方媒體CGTN工作的澳洲藉記者成蕾，同樣引起澳洲方面不滿。

報導稱，多家位於大陸的發電廠和鋼鐵廠收到口頭通知，要求它們停止使用從澳洲進口的煤炭。澳洲一家主要礦產公司BHP主席麥肯齊（Ken MacKenzie）15日出席周年股東大會後向媒體透露，雖然消息未獲得官方證實，部份大陸賣家已經要求暫緩交付已經訂購的煤炭。

一些大陸媒體聲稱，官方已經下令停止從澳洲進口動力煤和煉焦煤。這2種煤主要分別用於發電和在鋼鐵廠生產鋼鐵。報導同時指出湖北唐山市多家鋼鐵廠將會因此停產。但目前消息尚無法證實。

中國大陸和澳洲之間有簽定自由貿易協議，澳洲貿易部長伯明翰接受當地媒體訪問時指出，澳洲方面將會要求陸方履行協議中的責任。

除了政治，中國大陸和澳洲過去多次在貿易方面角力。中國大陸今年5月以在澳洲進口牛肉驗出違禁藥品成份為由，削減進口量，之後在8月再針對從澳洲進口的紅酒展開反傾銷調查。澳洲媒體當時分析，陸方此舉與日漸變差的陸澳關係有關，但大陸外交部發言人形容，那只是一宗「正常的反傾銷調查」。

中國大陸和澳洲的貿易關係密切，煤炭也不例外。中國大陸的進口煤炭主要依靠從澳洲供應。聯合國商品貿易統計數據庫最新的數據顯示，中國大陸在2018年從澳洲進口超過8000萬公噸煤炭，比排名第二的印尼超過一倍。

中國大陸為保障國內煤炭生產，一向十分嚴格地控制煤炭進口，但大陸國內用於製造鋼材的煉焦煤產量不足，因此需要從國外採購。

澳洲煤炭的出口目的地是日本，其次是中國大陸。聯合國商品貿易統計數據庫的數字顯示，2019年兩國合共購買澳洲超過一半的出口煤炭。

澳洲礦業顧問公司Minelife分析員文特（Gavin Wendt）認為，中國大陸的鋼鐵生產工業越來越需要高品質的煤炭，才能符合成本效益，而澳洲就能以便宜的價錢穩定地向中國大陸提供煤炭。「雙方都十分依靠對方，我認為中方的舉措只是擺姿態，多於實質考慮。」

(中時 )