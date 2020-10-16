蔡政府8月宣布開放美豬、30月齡以上美牛進口，並修正萊劑殘留標準，等於不只美國，明年起其他國家的豬、牛只要符合萊劑標準也能輸台。立委蔣萬安昨日（15）質詢，一改平日溫文儒雅形象，激動拍桌、怒指加大罵衛福部只標產地、不標含不含萊劑的政策，要小老百姓如何辨識？政府一再說讓民眾選擇，但根本「全部都是騙！」衛福部長陳時中也坦言，自己也「沒有」辦法辨識加工品是否含有萊劑。

立法院昨日召開聯席會議，蔣萬安以明年上路的手搖飲新制為例，衛福部要求熱量、糖量、咖啡因等都需要標示，但面對萊豬、牛的進口，卻只標產地，不標含不含萊劑。若民眾出於方便性考量，只能選進口的，要如何從各國產品中選出不含萊劑的肉？若是混合各國豬肉所製成的加工品，又該如何辨識含不含萊劑？蔣屢次詢問陳時中此問題，陳總是跳針，不斷以「這是另外一個命題」、「今天送的是產地標示規定」來回應，但仍不禁鬆口坦言，沒標示確實「沒有」辦法辨識加工品是否含有萊劑。

對此，蔣萬安態度強硬，直接要陳時中回答「請問你有沒有辦法辨識？有還是沒有！」陳直言：「沒有。」蔣一聽火氣更大，痛罵：「你沒有辦法辨識加工食品，你要人民怎麼辨識？你要人民怎麼選擇？部長！不要在這邊說空話！全部都是騙！全部都是謊言！今天我們在審查行政命令關於標示的規定，你在這邊說你沒辦法辨識！」更痛批連衛福部長都承認沒辦法辨識，要小老百姓怎麼辨識？陳一再表示會標示產地，蔣大吼：「不要再自欺欺人了！」

蔣萬安一改過往風格的表現，獲得不少網友大讚，紛紛留言：「萬安超霸氣超帥！這樣就對了！」「給蔣萬安一萬個讚」、「質詢氣勢有進步，面對扯皮歪理的傢伙，反應要更機智，多嗆幾次就熟練囉，加油」、「太讚了！這樣有力度的質詢，才能讓那些做官的尊重，也讓支持委員的百姓信服！」「蔣委員是國民黨未來的希望！國民黨就該這樣硬起來！」

(中時新聞網)