在大陸央視公開台諜認罪影片後，大陸澎湃新聞網16日刊文〈數百起台灣間諜竊密案件被破獲！國家祕密，必須你我共同守護〉指出，間諜竊密，無孔不入、不擇手段，台諜案雖已告破，警示卻當深思，警鐘仍應長鳴，呼籲大陸民眾要注意「保密防諜」。

文章表示，大陸國安機關繼「2018-雷霆行動」之後，再次實施「迅雷-2020」專項行動，針對台灣當局及其間諜情報機關重拳出擊，他們一方面利用各種隱蔽身分刺探大陸國家祕密等相關情報資訊；另一方面處心積慮，千方百計給和平統一製造障礙。

文章稱，須知，國家祕密直接關係國家的生存和發展，只有確保國家祕密安全，才能從根本上維護國家安全和利益。近些年發生的重大竊密洩密案件表明，大陸家安全正面臨嚴峻形勢，加強保密工作尤為重要。

文章強調，一邊是境外間諜情報機關持續對陸進行滲透、顛覆、策反和情報竊密等破壞活動；另一邊是一些人無視國家安全和利益，投靠境外反華勢力，竊取出賣國家祕密，內外勾結的竊密活動，給國家安全造成了重大損失。

特別應當注意的是，近年來大陸媒體連續披露數起普通中國公民被外國間諜拉攏、策反的案件。從中可以看出，境外反華勢力為了全方位打壓中國發展勢頭，積極蒐集大陸各類情報資訊。所以，千萬不要掉以輕心，即使看上去與國家祕密毫無關聯的路人甲，也完全有可能成為間諜竊密的道具、棋子。

文章警告，間諜精心設置的陷阱可能是一則兼職啟事：要求到軍港、營區附近拍些「軍港風情」照片；可能是一封雜誌約稿信：徵集國家某領域公開、內部資訊稿件；還可能是一個陌生好友申請：神祕異性深夜與你暢聊心聲。

他們像極了垂釣者，悄無聲息放出魚餌、瞅準時機伺機而動。一旦我們貪嘴上鉤，很容易被牽著走，極可能在對方的利誘、威脅、訛詐下墜入萬劫不復的深淵。

(中時 )