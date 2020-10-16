推特在美東時間15日（周四）下午突然當機大約一個半小時，該網站隨後表示應是更動內部系統的疏失造成，目前沒有證據顯示駭客或安全性漏洞的情況。

推特該公司表示正在調查應用程式介面（API）的異常。該社交平台的行動App當時也無法正常運作。

推特美東時間晚間七時部分恢復，當時已當機超過一小時。該公司發布推文，表示此事件是內部系統更改疏失造成，預計幾個小時內可完全復原。

根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com顯示，逾5.5萬用戶通報推特當機問題。

(工商 )