推特大當機1.5小時 原因曝光 11:292020/10/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 推特在美東時間15日（周四）下午突然當機大約一個半小時，該網站隨後表示應是更動內部系統的疏失造成，目前沒有證據顯示駭客或安全性漏洞的情況。 推特該公司表示正在調查應用程式介面（API）的異常。該社交平台的行動App當時也無法正常運作。 推特美東時間晚間七時部分恢復，當時已當機超過一小時。該公司發布推文，表示此事件是內部系統更改疏失造成，預計幾個小時內可完全復原。 根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com顯示，逾5.5萬用戶通報推特當機問題。 (工商 ) #系統 #推特 #當機 #疏失 #美東時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 24小時智能無人生鮮櫃落戶中山 04:102020/10/16 兩岸新聞 美艦再經台海 解放軍海空監控 04:092020/10/16 兩岸要聞 《國際產業》諾基亞防疫新系統 自動偵測體溫和是否戴口罩 11:242020/10/16 財經 GPS定位系統變身香火袋 斗六市新興宮發千份給老人家 12:572020/10/16 寶島 和運租車 看見台灣圖霸的強韌實力 04:092020/10/16 產業特刊 金企轉型數位 強化金流服務 04:092020/10/16 投資理財 NBA火箭隊總經理挺港後辭職 央視：一路走好 12:332020/10/16 兩岸 《國際政治》促加速達成協議 川普：願提高1.8兆美元新冠方案 09:422020/10/16 財經 推特大當機1.5小時 原因曝光 11:292020/10/16 財經 影》市政廳隔空交戰 拜登轟川普恐慌 緊咬處置新冠疫情不當 08:392020/10/16 國際 財經熱門新聞 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 15檔台積概念股先上衝 - 財經要聞 - 工商時報 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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