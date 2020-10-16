台灣大哥大將於16日晚上8點全通路開放預購iPhone 12，台灣大哥大公布最新搭配資費方案，其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，申辦台灣大5G指定資費，可以0元將iPhone 12新機帶回家。

另外，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。

蘋果新款iPhone 12系列包括iPhone12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max四款新機，台灣大今年不辦預約、直接辦預購，16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro。

針對綁約用戶，提供申辦5G 1,399元資費，綁約48個月，0元入手iPhone 12（128G），再享上網、網內互打吃到飽；申辦1,599元資費，綁約48個月，可以0元把iPhone 12 Pro（128G）帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。 網路及實體門市預購用戶需先繳3,000元登記限量預購，11月30日前申辦5G指定專案，最高送momo幣3,000元，及myVideo+ MyMusic 6個月免費和iCloud 50 GB。

針對現有iPhone機型，台灣大哥大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE（128G／256G）最高降1,000元；iPhone 11（128G／256G）最高降幅5,400元；iPhone 11 Pro/Pro Max 全系列則降5,000元。

此外，台灣大同時祭出多項優惠，於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元、滿2,000元現折200元，以此類推，單次最高折抵300元。以Apple原廠Airpods 無線耳機為例，原價5,290元，折價後4,990元，另外，搭配新款iPhone 12系列投保「新復原者預繳24個月回饋專案」，除可享原預繳24個月回饋專案的兩期電信帳單指定金額減免外，另贈送乙組免費電池更換。

(工商 )