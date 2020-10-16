對於院內醫師在捷運列車上對女子性騷擾，羅東博愛醫院發出聲明。（胡健森攝）

羅東博愛醫院伍姓復健醫學科主任級主治醫師，涉嫌在今年8月間趁著在台北搭乘捷運時，以外套遮住手臂後對身邊女子「大吃豆腐」甚至襲胸得逞，被害人氣得向警方報案逮人；吳姓醫師因已被暫停職務，無從得知回應，醫院方面發出聲明稿表示，在得知訊息後立即成立調查小組釐清真相，同時暫停該醫師的醫療業務。

有女性網友在社群網站PO文表示，8月29日傍晚5點多，與妹妹一同搭乘捷運時，明明車廂內並不擁擠，卻看到一名男子緊貼著睡著的妹妹，不禁喚醒妹妹詢問，確認彼此並不認識。

女子PO文說，男子明明有看到她與妹妹在談話，卻還是一直站在原地不願走開，雖然後來有將男子支開，但很後悔沒有把男子弄離妹妹遠一點，就已經到站了。

另一名女子則同樣在社群網站PO文，表示在8月30日搭乘捷運時，遭到一旁的中年男子不斷碰觸，沒想到男子在受到眼神警告後，竟在列車抵達台北車站時突然伸手襲胸後快速下車逃逸，被害女子氣不過立即通報列車長並前往派出所報案。

警方根據監視器畫面循線追人，查出這名男子竟是在宜蘭羅東博愛醫院伍姓復健醫學科主任級主治醫師，並且在2009年時就已經有對女性襲胸的前科。

記者向羅東博愛醫院查證此事，院方表示，對於網路社群上出現關於院內醫師在捷運上的不妥行為並造成紛擾，在得知消息之後，立即成立調查小組釐清真相，並暫停該醫師的醫療業務；院方強調，後續將會全力配合偵查作業，為保障當事人權益，將等偵查結果出爐後，依照院內制度審查處理，請社會大眾安心。

據了解，伍姓醫師在羅東博愛醫院任職已超過10年，平日的言談行為都表現得很正常，患者的評價並不差。

(中時 )