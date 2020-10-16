歌手陳芳語（Kimberley），日前痛批桃園青埔水族館「Xpark」未善待動物，連受傷都疑似未受到館方善待，引起網友議論，而公開表示吃素長達11年的她，近來被網友踢爆捧生蠔拍照的照片，讓她罕見動怒反擊網友，更無奈表示：「我也是人」。

陳芳語臉書貼出網友私訊，只見對方貼出她過去捧著生蠔拍照的照片，直接打臉她公開宣稱吃素十一年一事，並狂酸：「生蠔也算素的話，我現在吃素24年」，對此她開直播澄清受到姐姐吃素影響，加上看了保育動物類的影片，因此吃素時間長達十一年，但身邊友人並不是所有人都吃素，因此聚餐拍照難免會出現肉，也希望往後網友有疑問，能先詢問而非直接質疑，這種感覺讓人相當不舒服。

近日不少網友反應，Xpark許多動物都有出現受傷、自殘等情形，誇張的是8月參觀就發現魟魚疑似空間過於狹小，導致嘴巴受傷出血，想不到過了2個月依舊沒有改善，讓人質疑館方沒有認真照顧動物，對此陳芳語也連發三篇PO文怒批Xpark是個「噁心的地方」，更反問「若人類被這樣對待會如何」。

對此網友紛紛留言：「吃肉吃葷是為了維持生命，水族館那個只是為了娛樂人類」、「替受傷的動物發聲卻要被無限上綱，這⋯⋯只能說辛苦了」、「提倡保護動物明明是好事，為啥一堆人一直要攻擊提倡者的生活，這根本和本質無關吧」。

(中時新聞網)