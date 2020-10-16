美國新一輪紓困方案陷入停滯，申辦失業金人數意外增加，新冠肺炎在歐洲再起，使得美股四大指數收跌，今台股受到影響開低13.66點、報在12814.16點，盤勢陷入震盪，資金主要調節權值電子及金融股，傳產股相對有撐，指數最低一度失守12800，終止日K連4黑，預估今全天量能落在1700億元，目前由於歐美疫情再度升高，美國總統大選只剩倒數二周，市場將暫時保持觀望，數續攻力道有限。

大型權值股方面，股王大立光(3008)今股價回穩，開高走高，漲幅逾1%，股價重回3000元大關、最高達3020元，鴻海(2317)受到新iphone帶動，外資看好第4季營收有望季增46%、年增8%，今股價持穩盤上小漲，反倒是第三季獲利創新高的台積電(2330)，由於預估第四季營收季增僅3.4%，不如市場預期的5%左右水準，被解讀為法說缺乏驚奇，盤中開低走高，ADR也下挫0.5%，蘋概三大指標股跌多漲少。

台積電法說中規中矩，但台積電維持資本支出170億元美金，帶動今台積電概念股相對強勢，台勝科(3532)攻上漲停，日月光(3711)開高走高、漲幅落在1%上下，帆宣(6196)、漢唐(2402)亦相對抗跌。

盤面強勢股多以題材股掛帥，歐洲新冠疫情告急，自家董座加碼持股，宏碁(2352)銷售增添想像空間，今一度上漲1.5%；欣興(3037)長線ABF載板及BT載板需求樂觀，上漲逾1.5%；金氧半場效電晶體(MOSFET)持續喊缺，預計最快將自第四季開始起漲，2021年第一季更將全面上漲，富鼎(8261)一度逼近漲停，尼克森(3317)、大中(6435)分別大漲逾5%、3%，杰力(5299)亦上漲2.7%。

另外，力麗集團今走強，力鵬(1447)攻漲停、力麒(5512)觸及漲停，旗下具有水資源概念的山林水(8473)強漲逾5%，由於水庫拉警報，桃竹苗地區農地今開始禁止灌溉，同屬水資源概念股的千附(8383)也一度攻上漲停，國統(8936)漲逾5%。

傳產股中有塑化、造紙、紡織等表現強勢，五大泛用樹脂酯報價走揚，帶動二線塑化股亞聚(1308)、台聚(1304)、中石化(1314)均小漲。

分析師表示，美國總統大總進入倒數、歐美疫情嚴峻、新刺激法案大選前恐難產，都使得市場瀰漫不確定氣氛，也壓抑整體市場投資氣氛，台股指數多次於萬三關卡前鎩羽而歸，上檔套牢壓力沉重，指數續攻力道有限，呈現區間整理格局機會大，惟台股目前雖失守5日線及12900點整數關卡，然而短中期各期均線重回多頭排列，形成下檔強勁支撐，在整體不確定因素仍多下，可留意第三季財報優於預期及第四季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)