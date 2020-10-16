在天氣開始轉涼之際，美國疫情又再度反彈急升，周四美國新冠狀病毒確診病例數突破800萬大關，在不到一個月時間就增加了100萬例。

自新冠肺炎疫情爆發以來，美國已有超過21.7萬人死於這場疫病。

美國周三公布新增6萬個病例，創下8月14日以來單日確診新高，每個地區都呈現確診數升高的現象，尤其是中西部地區。

健康專家一直以來都警告，氣溫降低將促使人們轉往室內，可能促進病毒傳播。專家們未明指疫情升高的原因，但也提到了「抗疫疲勞」與學生返校。

根據路透社分析，10月以來美國已有25個州創下新增確診新高。過去4周內，美國所有中西部與東北部各州報告的病例數都超出之前4周，威斯康辛、南達科他與新罕布什爾的新增病例數更是暴增了1倍。

周三美國中西部單日新增病例數超過2.2萬，創下新高記錄。南達科他州的陽性檢出率最高，超過30%；愛達荷與威斯康辛的陽性檢出率則達到20%。

周四美國有10個州的新增病例創新高，包括威斯康辛的新增4,000例，該州衛生部表示：「我們的人數很高，而且還在迅速增加，我們現在已經有超過1,000名新冠肺炎的住院患者。州裡某些地區的加護病房病床已經達到九成滿或更滿。在過去的6周內，我們的每日平均死亡病例數增加了兩倍多。」

加州仍然是美國總確診數最高的州，其次依序分別為德州、佛州、紐約州與喬治亞州。這五個州佔美國累計總確診數的4成以上。

(時報資訊)