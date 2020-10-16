台積電(2330)第3季獲利創新高，今年營收將成長3成，外資圈多數看好後市，維持買進、加碼或優於大盤評等，也有一家美系外資於法說會後上調盈餘預估及目標價，整體外資對台積電目標價維持最高600元，目標價在500元以上也成為一致的看法。

台積電法說會前，外資先啟動一波調升目標價及盈餘預估，法說後，外資不改偏多的看法。

最樂觀的亞系外資發布研究報告指出，半導體產業積極備貨已成新常態，有助抵銷重複下單可能導致庫存修正的風險，將台積電2020年每股盈餘預估值上調4%至19.75元。台積電對2021年成長保持樂觀看法，外資預估台積電明年營收將年增20%，優於市場平均預測的年增9%，維持「買進」評等和目標價600元。

法說會後，一家美系外資將台積電近三年的每股盈餘調升且將目標價上調至561元。

美系外資指出，台積電受惠於5G智慧型手機帶動半導體產值增加，蘋果自製處理器即將問世，以及客戶超微（AMD）處理器市占攀升等利多，將從2021年起帶來成長動能，並將台積電2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高5.8%、4.7%、7.8%至19.83元、21.62元、24.71元，維持「買進」評等，目標價由536元上修至561元。

另外，包括美系、亞系、日系、歐系等多家外資重申「加碼」、「優於大盤」或「買進」投資評等，六家外資目標價分別達570元、546元、530元、505元、500元、498元。

美系外資指出，台積電第3季獲利優於預期，第4季營運展望符合預期，資本支出提高與英特爾中央處理器外包生產，將是驅動台積電營運的關鍵，預估台積電2021年資本支出將調升至195億美元，重申台積電優於大盤的評等，目標價維持550元。

歐系外資指出，明年台積電營收成長幅度將較今年放緩，營運動能主要來自蘋果5G手機和筆電、加上聯發科與超微兩客戶的市占提升，但供應鏈庫存增加、遠距辦公需求減緩、和疫情對iPhone銷售的影響等為可能影響之因素，目標價維持500元。

另一美系外資則指出，台積電上調全年營收成長率預估至三成，顯示台積電的技術領先優勢，未來仍需觀察包含蘋果iPhone在內的銷售成績，對台積電目標價維持498元不變。

台積電周四法說會公布業績利多，今年全年營收可望成長3成；惟15日台積電ADR隨美股小跌0.51%。台積電今股價開低2元後呈現震盪，上午最高價平盤453元，最低跌4.5元至448.5元。台積電股價開低震盪，也使得台股早盤開低後震盪。

台積電第3季營運表現亮麗，公司第3季獲利創新高，每股純益高達5.3元，全年營收可望成長3成。

台積公司第4季營收可望再挑戰新高，預期第4季營收將達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。惟台積電第4季營收成長幅度低於樂觀派預估的季增8%至10%。

台積電全年營運展望樂觀，預估美元營收可望成長3成，超越整體晶圓代工業成長2成水準，展現製程技術領先優勢。

(時報資訊)