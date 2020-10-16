台積電(2330)昨(15)日舉行線上法說會，表示今年資本支出預估將達接近高標的170億美元。台積電資本支出創新高，對今年相關設備供應鏈及零組件廠挹注業績動能，但因公司未如預期再度調高全年資本支出，使得供應鏈股價多開高後壓回。

台積電先前已將今年資本支出預估上調達160億到170億美元之間；昨日法說會表示全年資本支出約為170億美元，將創新高。

台積電財務長黃仁昭表示，今年全年資本支出約170億美元，明年若是需求強勁，資本支出就會再增加。

台積電年初原估今年資本支出介於150億到160億美元，於第二季法說會時表示，因5G與HPC對先進製程需求強勁，加上投入3、2奈米研發，上修10億美元至160~170億美元，目前確定全年資本支出約達170億美元，達預估值的高標。

台積電今年確定資本支出將會達到高標水準，創歷年新高。法人預期，台積電對明年展望仍樂觀，由於客戶對於先進製程的需求，台積電明年資本支出可望高於今年，再創新高，台廠相關設備供應鏈業者亦可望受惠，台積電的廠務工程以及零組件及設備供應鏈包含漢唐(2404)、辛耘(3583)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等。

EUV光罩盒業者家登為台積電高階製程晶圓傳載方案的供應商，家登表示，7奈米、5奈米及3奈米強化版，每隔一個世代，使用光罩層數量將會呈現倍數增加，家登公司也看好明年出貨動能續強。

台積電積極發展先進封裝，將擴建竹南廠區，預計明年完工並且導入先進封裝設備機台，台廠包含辛耘、弘塑(3131)等出貨也可望將成長，弘塑預計該營收有望在明年底陸續認列，帶動營運維持成長。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電今年資本支出金額將約170億美元，達到先前調高後的160億至170億美元的高標水準。台積電財務長黃仁昭指出，在2021年資本支出的部分，假若需求強勁，明年資本支出就會比今年再增加。

(時報資訊)