賴、韓、陳3人財產申報巧相會(張理國攝)

監察院公布最新一期廉政專刊，曾說前高雄市長韓國瑜是政治奇才的現任副總統賴清德這次存款只剩644萬元，比起先前的2358萬元，少了1714萬元；韓國瑜離職申報存款3867萬元，比起前次的4559萬元，少了697萬元，而離奇敗給韓國瑜，後又補選上高雄市長的陳其邁，在行政院離職申報存款變化不大，倒是個人帳戶中較補選時多了10萬元。

受政治命運操弄的賴清德想選總統，最後當了副總統，韓國瑜想選總統，最後丟了高雄市長，而陳其邁敗給韓國瑜，又補選上高雄市，堪稱近兩年台灣政治史上的奇遇。賴、韓、陳3人一同登上廉政專刊。

其中賴清德近年與妻子吳玫如共同申報的存款變化頗大，2017年申報時，存款為196萬2476元、2018年時，存款增為2337萬6909元，2019年申報時存款2358萬9695元，而今天最新刊出的申報，只剩644萬2060元，等於少了1714萬元。除存款外，夫妻倆還有在台南的1筆土地、1筆建物、及1輛汽車。

曾被賴清德視為最強對手的韓國瑜，去年與妻子李佳芬共同申報的存款有4559萬元6744元，但今天刊出的申報中只有3867萬697元，少了697萬元，另外，夫妻倆也申報1筆土地、1筆建物、1輛汽車，另有有價證券1059萬1687元、房貸債務1187萬3465元、事業投資1000萬元。

至於曾是韓國瑜手下敗將，卻成功王子復仇的陳其邁，在上次補選時，與妻子吳虹申報3筆土地、3筆房屋、存款共534萬，房貸債務1355萬元。這次申報的差異並不大，存款變成562萬788元，有價證券92萬2791元，房貸債務變成1356萬9236元，此外，還有200萬元事業投資。

(中時 )